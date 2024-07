ACF-MONTPELLIER, Al via la vendita dei biglietti: le info

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'amichevole di domani sera la Fiorentina il 31 rientrerà a Firenze dove il 4 sosterrà un'altra amichevole al Viola Park contro il Montpellier, club francese di Ligue 1. Nel primo pomeriggio è iniziata la vendita dei biglietti, al prezzo popolare di 10 euro (5 per Under 14 accompagnati). Sul sito Vivaticket si possono acquistare con la tessera InViola Premium/Gold Card, il quale darà diritto ad acquistare un massimo di 2 biglietti per ogni singola transazione. Per i turisti stranieri e i residenti nella provincia di Firenze sarà possibile acquistare i biglietti presso il Fiorentina Point senza obbligo di inserimento di tessera.

Ecco il comunicato del club: "Domenica 4 Agosto, alle ore 19:00, la Fiorentina sfida il Montpellier allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. I biglietti saranno in vendita da oggi alle ore 15.00 fino all’inizio della gara. INTERO prezzo 10€ (Necessaria una tessera InViola Premium/Gold per acquistare fino a 2 biglietti). UNDER 14 prezzo 5 € riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2011, acquisto consentito solo insieme ad un biglietto a tariffa INTERO

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina Biglietti , presso il FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r, su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket e, qualora ancora disponibili, presso la Biglietteria del Viola Park il giorno della partita dalle ore 17:00.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com".