ACF FEMM, Sassuolo avanti 2-0 al Bozzi dopo 45'

Brutto inizio per la Fiorentina Femminile che chiude il primo tempo sotto 2-0 contro il Sassuolo. Le neroverdi si rendono pericolose già al 13' con il palo di Cambiaghi, poi dopo un'altra importante occasione di Pirone trovano il vantaggio al 39' con Dubcova che apre il piatto dagli undici metri e fa 1-0 dopo un fallo di Neto sulla stessa Pirone. Il fischio finale della prima frazione arriva dopo altre due azioni degne di nota delle ospiti sempre con le solite Pirone e Dubcova che però non riescono a trovare la via del gol, ma soprattutto dopo il gol di Bugeja che in contropiede non fallisce davanti all'estremo difensore viola.