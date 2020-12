ACF FEMM., Campionato in ombra. Brilla in Coppa

Una stagione fra luci ed ombre per la Fiorentina femminile. In campionato le viola, dopo la rivoluzione estiva, stanno faticando più del dovuto. La Juventus continua a dominare il campionato, con le bianconere in testa alla classifica a punteggio pieno, ma quest'anno le viola di Cincotta non sono riuscite a mettere pressione alla campionesse in carica. Con appena 14 punti, ben 16 rispetto alla capolista, le viola sono attualmente al quinto posto in classifica, alle spalle anche di Milan, Sassuolo e Empoli.

Se in campionato la Fiorentina fatica, in Champions League può sorridere: le gigliate infatti sono riuscite a passare agli ottavi di Champions League eliminando ai sedicesimi lo Slavia Praga. Un doppio confronto equilibrato, 2-2 al Franchi e vittoria all'ultimo secondo in Repubblica Ceca con la rete di Daniela Sabatino. La Fiorentina resta così l'unica italiana in corsa, a febbraio ci saranno i sorteggi per gli ottavi. Comunque vada sarà un successo: fino a qualche anno fa era impensabile vedere una squadra italiana fra le grandi di Europa, adesso grazie alla Fiorentina quel sogno è realtà.