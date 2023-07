ABBONAMENTI, Info e tariffe per la stagione 2023/24

In attesa che domani apra ufficialmente la campagna abbonamenti 2023/24 per la Fiorentina, sui siti per acquistare i tagliandi sono stati già svelati i prezzi che come annunciato da Joe Barone saranno aumentati rispetto agli scorsi anni. Prima dei prezzi un'indicazione importante riportata sul sito: non sarà possibile abbonarsi in Curva Ferrovia e in Maratona Laterale 02.

Le varie fasi prevedono l'apertura della super prelazione dal 5 al 12 luglio, poi dal 13 al 19 la prelazione e la vendita libera promo per la seconda fase, infine la terza fase libera dal 21 luglio al 1 agosto e la quarta fase dal 2 all'11 agosto. Prezzi che vanno dall'intero easy in Tribuna Vip a 2872 euro (il Pro costa 3212 euro) alla Curva Fiesole che costerà 239 euro (268 il Pro). Tariffe ridotte per i Fedelissimi, gli Over 70 e gli Under 25, Queste tutte le informazioni: