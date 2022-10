A.MARQUES A RFV, Dodo giochi in attacco. Pedro...

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano e volto anche di SportMediaset, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola per fare il punto della situazione sul mondo della Fiorentina e sui calciatori verdeoro che giocano in maglia viola. Ecco le sue parole: "Penso che la gestione Commisso in questi anni possa considerarsi più che positiva: Italiano è uno dei migliori allenatori in circolazione. Credo che i viola abbiano le possibilità di diventare un club molto importante. Penso che per la bontà dei suoi investimenti sia un presidente da coccolare".

La stupisce il rendimento dell'ex viola Pedro col Flamengo?

"Prima dell'infortunio che ha avuto, era stato vicino al Real. Poi è arrivato a Firenze infortunato e ha patito molto il clima rigido dell'inverno: è stata dura per lui recuperare sotto l'aspetto fisico. Quando era ormai pronto... è stato fatto andare via. La colpa di questa scelta non è del presidente ma dell'area tecnica. Secondo me dovevano aspettare un anno o un anno e mezzo: sarebbe stato un giocatore da 70-80 milioni, magari da mettere in cassa".

Quanto tempo ancora i tifosi dovranno aspettare Cabral?

"Io su di lui sono stato molto chiaro: nelle gerarchie del Brasile ci sono almeno altri 10-15 giocatori in attacco. Cabral ha avuto tantissime opportunità per mettersi in mostra, cosa che non ha avuto Pedro. Non posso paragonare le due cose. L'ex Basilea forse non è adatto al gioco di Italiano: non sto dicendo che è scarso, sia chiaro, ma se lui vuole conquistare la piazza o lui fa qualcosa di più o Italiano deve cambiare qualcosa a livello tattico per aiutarlo".

Che idea si è fatto dell'avvio di stagione di Dodo, al di là dell'infortunio che ha avuto?

"Dodo è molto dinamico e veloce. Pecca qualcosa nella fase difensiva ma per il gioco di Italiano può fare molto bene. Io addirittura lo porterei più vicino all'attacco, per permettergli di sprigionare tutta la sua tecnica. Peccato per l'infortunio che ha avuto: ha perso continuità ma penso possa aiutare la Fiorentina".