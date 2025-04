A Celje la Fiorentina crea poco ma passa con Ranieri: è 0-1 a fine primo tempo

Il quarto di finale d’andata si apre con il Celje più pericoloso della Fiorentina, partendo con atteggiamento offensivo - l’aveva annunciato il tecnico Riera - che produce due potenziali palle gol nei primi dieci minuti. È un po’ il copione della prima parte del primo tempo, che vede gli sloveni più aggressivi e pimpanti rispetto ai viola, meno reattivi dall’inizio della gara.

La squadra di Palladino passa però dal non produrre palle gol a segnare e andare in vantaggio: alla mezzora ci pensa infatti Ranieri (con una buona dose d’aiuto del portiere Silva) a mettere la Fiorentina sullo 0-1. Gara che da quel momento scorre come prima dell’episodio, con un po’ di fraseggio dei viola ma anche imprecisione e caos. Non ci sono altre occasioni e la prima frazione finisce così, col punteggio di 0-1.