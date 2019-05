PRIMADONNA FIRENZE, Grinta e mentalità a Torino

TORINO-PRIMADONNA FIRENZE 4-4

Marcatori: 11' Bosi, 14' Guagni, 16' Bruno, 20' Zorri, 27' Bosi, 51' Sodini, 77' Guagni, 93'Brutti.

TORINO: Russo, Rosso, Bosi, Parodi, Salvai, Zorri, Avalle, Franco, Bonansea, Sodini, Favole A., A disp: Ozimo, Moretti, Vallotto, Tudisco, Ambrosi, Favole S.,Eusebio.

All. Russo

PRIMADONNA FIRENZE: Leoni, Benucci, Guagni, Spina, Linari, Bruno, Ferrati, Orlandi, Adami, Brutti, Salvatori Rinaldi. A disp. Baldi, Borghesi, Casile, Parrini.

All. Nicoli

Arbitro SIg. Comunian di Biella

Torino, 21.02.2012



La cronaca:



Gara subito vivace con continui capovolgimenti di fronte.

2’ Primadonna subito all’attacco con Guagni che tira alto.

3’ sempre Guagni effettua un cross dalla fascia destra per Salvatori Rinaldi che arriva in ritardo.

7’ Orlandi tira da fuori area e colpisce la traversa, sulla ribattuta Brutti mette in rete ma l’arbitro aveva fischiato fuorigioco.

Il Torino non sta a guardare e arriva al tiro per ben tre volte impegnando Leoni.

11’ Bruno tiene in gioco Bosi che sul filo del fuorigioco si presenta davanti a Leoni e segna il goal del 1-0.

13’ cross di Guagni e testa di Brutti, palla fuori.

14’ con uno scambio Salvatori Rinaldi – Guagni quest’ultima mette a rete il goal del pareggio, 1-1.

16’ angolo di Adami, stacca di testa Bruno e mette a segno la rete del 1-2.

20’ Zorri sigla la rete del pari su calcio piazzato, 2-2.

24’ tiro di Orlandi e parata senza difficoltà di Russo.

25’ discesa di Guagni e cross direttamente tra le braccia del portiere.

27’ corner del Torino, sul traversone Bruno disturba l’uscita di Leoni, ne approfitta Bosi che mette in rete, 3-2.

30’ tiro di poco a lato di Salvatori Rinaldi.

34’ tiro alto di Guagni dopo una bella discesa.

36’ Sodini si libera di due centrocampiste viola, entra in area, tira e Leoni para in uscita.

42’ progressione di Guagni sulla sinistra, entra in area e il portiere para in uscita.

44’ tiro alto di Orlandi.

46’ Leoni devia sul palo un tiro insidioso del Torino.

Squadre negli spogliatoi sul risultato di 3-2

47’ Guagni subito in avanti, cross che termina sul fondo.

51’ Sodini con un tiro da fuori area trova il goal all’incrocio dei pali alla destra di Leoni, 4-2.

53’ palla rete per Brutti che sola davanti al portiere tira alto.

La partita staziona a centro campo.

62’ cross di Guagni direttamente sul portiere.

65’ ancora Guagni ha una palla goal che Russo para.

70’ sostituzione Benucci – Parrini

72’ Ferrati riesce a sfondare centralmente la difesa granata ma poi perde palla davanti al portiere.

75’ sostituzione Ferrati- Baldi

76’ discesa di Guagni che tira senza colpo ferire.

77’ lancio di Spina sulla fascia per Guagni che in progressione fa terra bruciata dietro di sé e di destro piazza in rete la palla del 4-3.

A questo punto le ragazze del Primadonna ci credono ancor di più ma dal canto suo il Torino cerca in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Nonostante ciò non ci sono occasioni limpide da rete. La svolta dopo il 90’

93’ punizione da 60m di Linari che lancia la palla direttamente in area granata, si avventa Brutti che mette a segno il goal del pareggio, 4-4.



Mario Nicoli al termine della gara si dice soddisfatto: ”Sono molto contento per il punto guadagnato sul campo della quinta forza del campionato. Il punto è il frutto di una vera prova di carattere delle ragazze. Ci hanno creduto fino in fondo anche quando ormai il tempo era scaduto. Questa è la riprova del buon momento di forma e di mentalità che stiamo attraversando. Muoviamo la classifica e ciò è importantissimo; dobbiamo ancora recuperare una gara in casa della Lazio, nostra diretta concorrente; non guardiamo la classifica ma continuiamo su questa strada. Sabato ci attende un’altra gara difficile in casa del Chiasiellis.

Infine volevo evidenziare e sottolineare la sportività del Torino e della sua dirigenza che al termine della gara, nel Terzo Tempo, ci ha omaggiato di dolci tipici di Carnevale (Bugie) prima del rientro per Firenze".

Giovedì 23 la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Chiasiellis.

Questi i risultati degli altri due recuperi odierni:

MOZZANICA-TORRES 0-5

LAZIO-BRESCIA 1-3

domani

RIVIERA DI ROMAGNA-ROMA

Ufficio Stampa ACF FIRENZE ASD