YES WE DUNCAN

Alfred Duncan, come gli altri acquisti viola, è arrivato a Firenze soltanto durante l'ultimo giorno di calciomercato. La Fiorentina è riuscita ad assicurarsi il giocatore ghanese con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro più bonus. La volontà del ragazzo, come confermato anche dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, era solo quella di indossare la maglia viola e, dopo una lunga e difficile trattativa, così è stato.

Dopo essere rimasto fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro la Juventus a causa di un infortunio patito lo scorso 5 gennaio, in occasione della sfida di Marassi tra Sassuolo e Genoa, ora il suo ritorno in campo sembra essere sempre più vicino. Oggi, infatti, con ogni probabilità sarà il primo giorno di allenamento a pieno regime con tutti gli altri compagni e, anche se non sarà convocato per la partita contro l'Atalanta, le possibilità di vederlo in campo contro la Sampdoria o il Milan sembrano essere sempre più concrete.

Il calvario del numero 88 della Fiorentina, quindi, sembra essere davvero al capolinea e il giocatore non vede l'ora di tornare in campo per poter dare il suo contributo alla squadra e per mostrare le proprie doti tecniche al mister Beppe Iachini ma soprattutto ai tifosi viola. L'infortunio alla coscia ormai è solo un lontano ricordo.