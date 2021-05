VOGLIA DI RINGHIARE: STIAMO TORNANDO!

Mi sembra di essere tornata indietro di due anni, a quel giugno 2019 che voleva dire per noi fiorentini (almeno quelli un po’ più “cattivi” e anti dellavalliani) l’inizio di una nuova era, la rinascita dell’entusiasmo e la speranza di tornare ad essere importanti nel calcio. Poi sappiamo bene come è andata, il prezzo che è stato pagato all’inesperienza calcistica, alcuni errori tecnici, alcune scelte non proprio condivisibili e il maledetto Covid che hanno reso l’avventura Fiorentina-Commisso più complicata del previsto. Spero però che tutto questo sia messo nel cassetto dei brutti ricordi, resti come monito, ma da martedì possiamo finalmente ributtarci nei sogni con la notizia che ci ha piacevolmente spiazzati e che ha visto arrivare Rino Gattuso come allenatore della Viola. Finalmente possiamo, mi auguro definitivamente, archiviare il “mai una gioia” a favore di un evviva urlato a gran voce…quanto ne avevamo bisogno!

Siccome non ho risparmiato qualche polemica nei confronti di questo ultimo periodo della società, mi sento in dovere di fare i complimenti, tanti e sentiti, a Rocco e a tutto il suo entourage per la caparbietà e solerzia con la quale si sono fatti, e ci hanno fatto, questo regalo. Devo dire che, come tutti i tifosi, seguivo le voci che si rincorrevano sul futuro Mister ed ero rimasta male di quello che si diceva, soprattutto in merito alla fantomatica litigata nello spogliatoio dopo la gara contro il Napoli, e mi scocciava molto rinunciare a quello che ritenevo l’allenatore, ma anche l’uomo, giusto per far ripartire le ambizioni viola. Si, perché credo che l’avvento di Gattuso avrà un effetto pesante come richiamo per i prossimi calciatori viola e anche come stimolo per far rimanere quelli buoni della rosa attuale. Quelli? Lo so che forse sono antipatica, ma della squadra attuale credo che ne possano rimanere, come titolari, non molti ma quello che conta è che siano gli uomini di Ringhio.

Quanto mi piace chiamarlo così! Sarò banale, ma mi piace assai il fatto che l’ex Napoli abbia un carattere tosto che, oltre a fare buon calcio che è determinante, trovo una caratteristica che manca da tempo in casa Fiorentina perché abbiamo visto troppi mollaccioni gironzolare per il campo negli ultimi tristi campionati. Non occorrono riprove, ma leggere di Luca Toni che dice “non fatelo arrabbiare altrimenti volano schiaffi” mi suona come un buon viatico e non come una minaccia poiché mi piace la grinta di Rino, il suo partecipare al gioco dalla panchina o meglio dal bordo campo quasi a volerci entrare su quel tappeto verde da lui calcato senza mai risparmiarsi, e mi piace il fatto che non le manda a dire dietro, che non è uno yesman.

Complimenti proprio per questo, per aver capito che è il profilo giusto per i tifosi viola che amano la schiettezza e la voglia di impegnarsi per il bene comune, quel bene che va rinsaldato dopo tanti patimenti. Era l’ora che si leggessero sui social messaggi di felicità, che i profili fossero inondati dalle foto del nuovo allenatore viola, che tornasse il sorriso sul nostro volto e ci venisse la voglia irrefrenabile di “minacciare” il mondo con un sentito…STIAMO TORNANDO!

La Signora in viola