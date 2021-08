VLAHOVIC, Il City e quell'offerta da quasi 80 milioni

Tra i temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato indubbiamente quello legato al futuro di Dusan Vlahovic e alle sirene che stanno iniziando ad arrivare sul conto del serbo anche dal Manchester City: con l'Atletico Madrid che ritarda anche a causa degli 8 milioni richiesti proprio dai procuratori per chiudere l'affare e il Tottenham che si tiene stretto Harry Kane, ecco che il Manchester City ha deciso di inserirsi spingendosi fino a una proposta che tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili arriverebbe a 80 milioni di euro. In sostanza, il City vede nel serbo il sostituto di Kane, un sostituto che varrebbe per il presente e soprattutto per il futuro.

