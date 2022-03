VIOLA, UN DATO SU CUI RIFLETTERE: UNICI A REALIZZARE 0 GOL OLTRE IL 90' IN SERIE A

Il calcio con il tempo si è evoluto, è cambiato ed a testimoniarlo ci sono i dati, le statistiche, i numeri. Oggi non conta esclusivamente la tecnica, la qualità e la tattica, ma è molto importante anche l'aspetto atletico, la voglia di crederci sempre e quella di non mollare mai. La Gazzetta dello Sport, all'interno della sua edizione odierna, riporta i gol realizzati dalle 20 squadre di Serie A oltre il 90' e, sorprendentemente, si nota come la Fiorentina sia all'ultimo posto con 0 reti. Un trend che sicuramente un po' preoccupa perché potrebbe essere un indicatore di stanchezza o di errata gestione delle forze da parte della squadra di Vincenzo Italiano, tecnico a cui piace molto pressare alto, partire a mille all'ora e aggredire l'avversario.

A dire il vero un gol oltre il 90' i tifosi viola se lo ricordano molto bene, ma è arrivato in Coppa Italia al Gewiss Stadium con Nikola Milenkovic che fulminò Musso e mandò in visibilio tutto il popolo della Fiorentina. La rete scaturì quasi in maniera casuale, con una punizione battuta più o meno da centrocampo, un rimpallo ed una prodezza del serbo, ma lì, in quell'occasione, tutti ci speravano, tutti ci avevano creduto e tutti ci avevano provato. Proprio come contro lo Spezia quando Sofyan Amrabat all'89' segnò con un tiro da fuori area e regalò, nel giorno di San Valentino, 3 punti preziosissimi in ottica classifica alla Fiorentina.

Il compito di Italiano sarà davvero arduo e difficile perché dovrà riuscire a capire come mai la sua squadra non ha mai segnato nei minuti di recupero di una partita: è un fattore casuale, un fattore psicologico oppure un fattore atletico? O ancora, manca un giocatore strutturato fisicamente in grado di far male negli ultimi istanti di gioco magari con un colpo di testa? All'allenatore della Fiorentina il compito di trovare un eventuale soluzione.