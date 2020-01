VIOLA, Rosa più giovane della Serie A. Il valore...

Nonostante gli inserimenti d'esperienza (Ribery, Badelj, Boateng, Caceres...) voluti in estate dalla nuova gestione per dare maggiore stabilità al gruppo, la Fiorentina rimane una squadra mediamente giovane. A dire la verità, con una media di 25,6 anni, si tratta addirittura della rosa meno anziana di tutto il campionato di Serie A. Inoltre i viola sono ottavi in Italia per valore economico della propria squadra, secondo transfermarkt.it di 283,70 milioni di euro. Non male, se si considera appunto le tante "pianticelle" presenti nel gruppo gigliato.