VIOLA PARK E IL FILO DIRETTO CON IL TERRITORIO

Una volta terminato il Viola Park, oltre che ad essere la sede centrale degli allenamenti della prima squadra, sarà la base di tantissimi giovani calciatori/calciatrici appartenenti al settore giovanile della Fiorentina. L’obiettivo, come spiegato più volte anche da Rocco Commisso in persona, sarà quello di integrare tutti, dai più piccoli ai più grandi, dentro il mondo Fiorentina. Capire le abitudini di chi gioca a determinati livelli, dormire e in qualche modo vivere dentro quella che sarà a tutti gli effetti il nuovo paese della Fiorentina.

A tal proposito, la Viola, già da qualche anno, ogni estate propone una sorta di filo diretto con le società del territorio. Il così denominato “Fiorentina Camp”: centri estivi ufficiali per ragazzi e ragazze tra i 5 e i 14 anni che vogliono vivere un’esperienza all’insegna dell’amicizia, del gioco di squadra e della passione per lo sport. Ma non solo. Perché lo svolgimento di questo camp, condotto e visionato con notevole attenzione dai tecnici viola, potrebbe rivelarsi una grandissima occasione per qualche ragazzo/a che dimostra di possedere determinate qualità tecniche e fisiche per poi provare ad entrare, tramite provino, dentro la Fiorentina.

Quello che potete notare qui sotto dalle immagini raccolte in esclusiva dalla nostra redazione è il caso di una delle ben 19 società affiliate alla Fiorentina: Alleanza Giovanile Dicomano. Giorni in cui i ragazzi presenti al camp potranno imparare molte cose e per qualcuno che si farà notare, com’è già successo qui nel Mugello, sarà l'occasione giusta per andare a svolgere dei provini con la Fiorentina. Un filo diretto che la società viola vuole mantenere con il territorio circostante a Firenze (anche fuori provincia) e che sicuramente si rafforzerà con dall’inaugurazione del Viola Park, nonché il posto ideale, per un giovanissimo/a calciatore/calciatrice, per crescere.

Di seguito l’elenco completo delle società affiliate alla Fiorentina:

A.C. GIOVANI FUCECCHIO

A.C.D. BAGNO A RIPOLI

A.S.D. ATLETICA CASTELLO

A.S.D. IMPRUNETA TAVERNUZZE

A.S.D. INVICTASAURO

A.S.D. MONTESPERTOLI

A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA CHIUSI

A.S.D. SANVITESE CALCIO

A.S.D. VALDORCIA

A.S.D. VENTURINA CALCIO

ALLEANZA GIOVANILE A.S.D

G.S. BELLARIA CAPPUCCINI

GRUPPO SPORTIVO SAN MINIATO A.S.D

R.T.S. QUEENS S.S.D.

RESCO REGGELLO

U.S. AFFRICO A.S.D

U.S.D. BRIANZA OLGINATESE

U.S.D. MANCIANO

U.S.D. QUARATA CAPOLONA