VIOLA IN TV, Dove vedere Fiorentina-Cagliari alle 12.30

Torna la Serie A e torna la Fiorentina all'Artemio Franchi. La squadra di Palladino è attesa dall'impegno contro il Cagliari per mettersi alle spalle tutte le scorie di una settimana complicata e lo farà davanti a 21mila tifosi pronti ad accorrere a sostenere la Viola. La partita sarà in diretta televisiva esclusiva su DAZN, mentre per seguire le emozioni in radio ci sarà Radio Firenzeviola. Su Firenzeviola.it invece, come di consueto, la diretta testuale e tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.