VIOLA, I gol segnati sono sotto le aspettative: il dato

Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella relativa ai gol segnati che, secondo le statistiche, per i viola dovrebbero essere più dei 18 attuali. Secondo la scala degli Xg i viola avrebbero dovuto segnare almeno altre 5 reti che avrebbero portato il bottino a 23 totali, invece oggi la Fiorentina è decima per gol segnati nonostante sia quarta per tiri tentati (244) e prima per cross(302).

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO