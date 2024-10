VIOLA, Fra le squadre con meno convocati in Nazionale

Fonte: Niccolò Santi

Dopo la 'sconvocazione' di Moise Kean per problemi fisici, la Fiorentina non ha più nemmeno un giocatore in Nazionale maggiore. Ed è una delle squadre in Serie A con meno calciatori mobilitati dalle proprie rappresentative. Se il forfait di Michael Kayode in Under 21 verrà definitivamente confermato, resteranno solo Edoardo Bove e Pietro Comuzzo fra i titolari convocati in azzurro (rispettivamente Under 21 e Under 20), più Tommaso Martinelli in Under 19. Gli unici due club con meno Nazionali della Fiorentina sono Monza, che contano due convocati a testa.