VIOLA, Ecco chi recupera mentre Vanoli medita cambi

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino questa volta ha indicato i convocati per la trasferta di Torino al momento della partenza. Con grande sollievo di tutti perché nella lista c'è il nome di Moise Kean, rimasto fuori dalla trasferta con il Genoa, e probabile titolare. Unico assente, oltre ai lungodegenti Gudmundsson e Pongracic, Cataldi. Nuova chance per baby Rubino.

In casa Torino Vanoli, come Palladino, non ha parlato visto il turno ravvicinato del giovedì ma non ha ancora indicato i suoi convocati. Come ha detto dopo la sconfitta con la Roma medita un cambio di modulo e l'impiego di Njie e Vlasic. quest'ultimo in un ruolo diverso. (Leggi anche l'analisi di Alberto Polverosi)