QUI TORINO, Vanoli pensa a un cambio modulo: le novità

Archiviata la vittoria contro il Genoa, la Fiorentina domani dovrà affrontare un'altra prova importante e difficile contro il Torino che viene da un periodo complicato con 4 sconfitte nelle ultime cinque partite. Per la partita contro la Fiorentina, come riporta la Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Torino Paolo Vanoli sta pensando a un cambio di modulo: in particolare passare dalla difesa a tre a una a quattro con Lazaro e Masina sulle fasce, con Coco e Maripan come coppia centrale. Il centrocampo sarebbe composto da Ricci, Tameze e Gineitis.

La novità sarebbe il ruolo di Vlasic che dovrebbe ricoprire il trequartista alle spalle della coppia d'attacco formata da Adams e Njie, avvantaggiato rispetto a Sanabria