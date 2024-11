TORINO, Contro i viola Vlasic tornerà dal primo minuto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine di oggi La Nazione prova a delineare quelle che saranno le scelte dell'allenatore del Torino Paolo Vanoli nella gara di domani alle 15 in casa contro la Fiorentina. Il Torino ha vinto una sola volta (contro il Como) nelle ultime cinque apparizioni e i tifosi granata, non contenti, sono in clima di contestazione verso la società.

Vanoli dovrebbe rilanciare Vlasic dal primo minuto in mediana, con Ricci e uno tra Tameze e Linetty. Ilic dovrebbe partire dalla panchina, mentre in difesa la scelta dovrebbe ricadere su Walukiewicz, mentre a sinistra dovrebbe giocare Borna Sosa. In attacco scalpita Njie, ma i riferimenti principali dovrebbero essere Adams e Sanabria visto l'infortunio di Zapata al ginocchio.