VIOLA, E i gol dagli "acquisti": nessuno meglio in A

Ci avviciniamo sempre di più al prossimo turno di campionato, nel quale la Fiorentina affronterà tra le mura amiche il Venezia. La vittoria sul Napoli, tra i tanti aspetti positivi ha fatto anche registrare il primo e tanto atteso gol di Ikoné in maglia viola. La sua rete di domenica non ha solo riportato la Fiorentina in vantaggio sul Napoli, ma ha pure fatto registrare un curioso dato: nessuna formazione in Serie A ha portato in gol tanti giocatori arrivati nel mercato di riparazione quanto la Fiorentina, che da quest’ultimi ha ricavato ben 6 reti, siglate da Piatek, Cabral e appunto Ikoné.

Un dato che può significare il lavoro svolto dalla dirigenza, abile nel portare a Firenze giocatori di valore, ma anche quello di Vincenzo Italiano, riuscito a inserire tutti gli innesti nella squadra in modo determinante. Archiviato questo discorso, riguardo alla partita col Venezia c’è da citare un’ulteriore curiosità: nel caso in cui Biraghi e compagni riuscissero a non perdere nella sfida di sabato, la Fiorentina registrerebbe il sesto risultato utile consecutivo in Serie A, cosa ancora mai riuscita agli uomini di Italiano, che si sono spinti al massimo fino a cinque.