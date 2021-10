VIOLA 16ESIMI IN A PER TIRI TENTATI. MA C'È DI PIÙ

A leggere le statistiche offensive della Fiorentina in questa Serie A c'è quasi da meravigliarsi che la classifica veda la squadra di Italiano al nono posto, sempre nella parte sinistra. Già, perché alla voce "tiri" la Fiorentina è in fondo alla tabella, giusto davanti ad Hellas Verona, Venezia, Salernitana e Cagliari (che peraltro è il prossimo avversario viola): sono solo 86 le conclusioni totali tentate da Vlahovic e compagni nelle 8 partite disputate, decisamente troppo poche se contiamo che squadre come Genoa, Spezia o Sampdoria si aggirano attorno al numero 100.

Da segnalare come la percentuale di tiri in porta sia più alta rispetto alle concorrenti (38/86, poco meno del 50%), ma anche come nella classifica dei gol segnati, la Fiorentina sia ferma a 10 reti stagionali, al pari di Empoli, Spezia e Udinese. Tre squadre con cui la formazione guidata da Italiano non vorrebbe dover combattere in una statistica del genere. A chiudere il quadro anche il numero degli assist, 6, frutto soprattutto dei gol su calcio piazzato.

Troppo poco dunque per una squadra che - parole del suo tecnico - avrebbe dovuto "difendere bene, attaccare benissimo" e che ha nel reparto d'attacco almeno due tra i giocatori con più potenzialità dell'intera Serie A. È indubbio che vada considerato l'alto livello degli avversari affrontati fin qui, ma è pur sempre una spia d'allarme per un allenatore offensivo come Italiano. E proprio per questo la percentuale degli expected goals, statistica sulla quale spesso ci si basa per capire la pericolosità offensiva di una squadra, è la peggiore tra le squadre di Serie A.

Domenica di fronte ci sarà il Cagliari che è tra le squadre che più gol hanno preso in stagione: quale occasione migliore per i viola per ripartire in un cammino che si è interrotto bruscamente a Venezia?