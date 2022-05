VIOLA, 105,2 KM A PARTITA SONO POCHI: SOLO UNA FA PEGGIO IN A

Non c'è più tempo per la Fiorentina che, se non vuole perdere il treno Europa, dovrà necessariamente vincere nel posticipo lunedì sera contro la Roma di José Mourinho. In queste settimana, nel momento in cui i risultati per i viola sono venuti a mancare, sono cominciate ad arrivare anche le prime critiche, indirizzate a Vincenzo Italiano, ma soprattutto alla squadra e ad alcuni singoli. Un dato che balza immediatamente agli occhi nella speciale graduatoria fornita dalla Lega Serie A è quello legato ai chilometri percorsi in media durante una partita, visto che la Fiorentina ne fa solamente 105,2 ogni gara ed è 19esima in classifica, davanti all'Udinese, ma dietro a tutte le altre squadre.

Non sempre si tratta di un parametro indicativo perché ci sono tante componenti da tenere conto, come il possesso palla o la scelta di attuare un baricentro più o meno alto, però la spia si è accesa. La speranza è che, in un finale di stagione così ricco di partite, Italiano ed i suoi fidati collaboratori sappiano restituire quella brillantezza e quell'aggressività ai calciatori che avevano fino a qualche settimana fa. Il tempo stringe e l'eventualità che venga effettuato un richiamo di preparazione il 6 di maggio è altamente improbabile, ma il tecnico, con i mezzi a disposizione, dovrà provare, in un modo o nell'altro, a centrare l'Europa.