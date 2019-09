VIDEO FV, Pradè: "Politano e Suso non trattabili"

Daniele Pradè è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole sulle operazioni che non si sono concluse: "Ci abbiamo provato sia io, sia Joe, sia il presidente, ma l'Udinese è una società fortissima, il Sassuolo è una società fortissima, l'Inter Politano non lo vendeva, Suso il Milan lo stesso. Non sono deluso perché era già scritto tutto questo, non c'è una cosa che mi ha deluso. L'unico che abbiamo lasciato andare è Raphinha perché i costi non erano proprio accettabili e ieri abbiamo preso la decisione se prendere Oudin o Ghezzal e la scelta è ricaduta su quest'ultimo perché ha caratteristiche che non abbiamo in rosa e per la sua esperienza. Altre cose, parola mia d'onore non ce ne sono".