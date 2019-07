VIDEO FV, Pradè: "Chiesa? Lo incontro appena torna"

Il ds Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa del futuro di Federico Chiesa. Questo il video di FirenzeViola.it: "Ci parleremo. Per lui la risposta la può dare solo una persona: il presidente Commisso. Quando Federico tornerà dalle vacanze ci parlerò, poi ci metteremo seduti in maniera leale e capiremo bene la sua testa e quello che avrà recepito dal nostro discorso".