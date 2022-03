VIDEO FV, Lady Castro: "Ecco il mio primo film"

Da miss Italia 2006 ad imprenditrice di gioielli ed ora anche attrice. Rachele Castrovilli, compagna del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, debutta infatti nel film del regista Michele Coppini "Dio è in pausa pranzo", in uscita al cinema Adriano lunedì prossimo in anteprima. Per la bella toscana, che interpreta Patty, una ragazza molto social che il fidanzato Genziano (Alessio Venturini) porta nel suo mondo hippy, una bella emozione come ha spiegato oggi alla presentazione del film: "E' la mia prima volta e speriamo che sia il primo film di una lunga seria. Per me è stata un'esperienza unica". E chissà che da ex miss Italia non segua le orme di Anna Valle e Miriam Leone, ormai attrici di grande successo: "Questi sono grandi nomi e sarebbe un sogno ripercorrere le loro orme".

Lady Castrovilli ha preferito parlare solo del film mentre del giocatore della Fiorentina si è limitata a dire che ha appoggiato la sua scelta di recitare e che i preparativi per il matrimonio proseguono pur volendo mantenere la privacy sulle nozze. Il film "drammenziale" (come lo definisce il regista) parla di Covid unendo la comicità demenziale (ovviamente si ride non della pandemia ma della follia e fobie di alcune persone tra complottismo, no vax e teorie bizzarre) a quella drammatica, passando anche per l'horror e tra gli interpreti ha lo stesso Michele Coppini, Sergio Forconi, Francesca Cellini, Rachele Risaliti, Alessio Venturini e Athina Cenci. Ecco alcuni video e foto realizzati da Firenzeviola ala conferenza stampa di oggi.