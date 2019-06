VIDEO FV, Cognigni da Commisso, poi i saluti

La mattinata fiorentina di Rocco Commisso ha previsto un incontro con il Presidente Esecutivo uscente Mario Cognigni rimasto per qualche ora nell'hotel di Firenze dove il tycoon sta alloggiando. Queste alcune dichiarazioni di Cognigni (Firenzeviola presente) mentre andava via: "C’è la consapevolezza di aver lasciato una macchina funzionante, che è stata apprezzata e quindi tutti i progetti che avevamo in ponte verranno sviluppati in linea con quanto già deciso. Momenti più belli? Moltissimi, parlare di rimpianti sarebbe inopportuno. I Della Valle sono convinti di aver lasciato la Fiorentina in buone mani, io tornerò certamente a Firenze. "