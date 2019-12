VC FIRENZE 2005, Martedì cena di Natale con Pin

Bella serata all’insegna della passione per la Fiorentina martedì sera presso la pizzeria "Il Ponte" a Scandicci, dove è andata in scena la cena di Natale organizzata dal Viola Club Firenze 2005. Alla presenza dell'ex viola Celeste Pin (presidente onorario del club), i soci del Viola Club Firenze 2005 si sono scambiati gli auguri per le festività, con tanto di lotteria finale, nella speranza che la seconda parte di stagione sia certamente più avvincente rispetto alla prima porzione, durante la quale in ogni caso non è mancato l'appoggio del VC alla squadra di Montella. Queste alcune foto della serata di ieri dove ha partecipato anche il nostro redattore Andrea Giannattasio: