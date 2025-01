VALENTINI, E da dove viene il soprannome 'el Coco'

Nella conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi, il nuovo acquisto della Forentina Nicolas Valentini ha svelato il perché è soprannominato "El Coco", come del resto anche un altro argentino passato dall'Italia come Erik, el Coco, Lamela. Queste le parole del difensore: "Valentini ha svelato anche il perché del suo soprannome, 'El Coco': "Mi chiamava così mio papà da piccolo, è un soprannome legato al frutto - ndr, il cocco - che mi sono sempre tenuto".

Letteralmente "El Coco" sta per "l'uomo nero", e secondo il folclore ispanico, diffuso in New Mexico, Colorado, America Latina e Spagna, l'uomo nero (o meglio ancora El Coco) è raffigurato come uno spirito antropomorfo con una testa di zucca ed interessato a rapire i bambini disubbidienti. Il nome Coco è anche derivabile dalla parola spagnola coco (testa). E come ha detto lo stesso Valentini, la parola coco però indica anche il cocco: si dice che tale omonimia sia attribuibile ai marinai di Vasco da Gama, ai quali tale frutto esotico ricordava la fantomatica creatura leggendaria.