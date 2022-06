UNDER 16, A Coverciano match contro l'Italia femm.

Amichevole tra la Fiorentina Under 16 e la Nazionale femmninile di calcio oggi a Coverciano. Come raccolto da Firenzeviola.it, la partita andrà in scena alle 19 e servirà alle ragazze del CT Milena Bartolini per preparare il prossimo Europeo che le vedrà protagoniste, come sottolineato oggi dalla stessa Sabatino, attaccante viola.