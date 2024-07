UNA ROSA (PER ORA) VIRTUALE

FirenzeViola.it

Scoperto il cammino in campionato per Palladino è già tempo di fare i conti con la rosa virtuale che tra qualche giorno si ritroverà al Viola Park. In attesa di conoscere le dinamiche del secondo ritiro che la Fiorentina svolgerà nel proprio centro sportivo il tecnico è alle prese con una ripresa degli allenamenti che sancisce il primo vero atto della nuova stagione, e alla quale faranno seguito le amichevoli già fissate dal club.

La rosa virtuale e il mercato in stand-by – Di certo considerando i tempi del mercato risulta difficile immaginare accelerazioni che regalino al nuovo tecnico altri acquisti oltre Kean, ed è lecito pensare che la prima parte del lavoro estivo vedrà Palladino concentrato su molti profili giovani. E’ il caso dei vari Bianco, Lucchesi, Amatucci e compagnia destinati a rientrare dai prestiti della passata stagione, elementi sui quali si esprimerà l’allenatore valutando l’eventuale inserimento in pianta stabile in prima squadra o nuove partenze per fare ulteriore esperienza. Anche perché, archiviata la chiusura dell’affare Zaniolo da parte dell’Atalanta, non sembrano esserci all’orizzonte trattative dall’immediata chiusura.

Tasselli in ogni reparto – Così con Kean che dovrebbe vedersi da queste parti per le visite mediche solo nei prossimi giorni l’obiettivo del mercato viola si è spostato anche su altri reparti, a cominciare da un centrocampo completamente da ricostruire. Mentre Vranckx resta nome d’attualità è l’interesse per il norvegese del Sassuolo Thorstvedt quello più concreto mentre se per Brescianini non manca la concorrenza, anche in serie A, è su Colpani che i viola potrebbero tornare a breve in sostituazione del potenziale colpo Zaniolo non andato a buon fine. Idee da concretizzare possibilmente in tempi rapidi per consentire a Palladino di gettare le basi della sua nuova guida tecnica, ma anche per farsi trovare pronti da metà agosto in poi quando tra campionato e Conference League i viola saranno subito chiamati a fare sul serio.