Udinese-Fiorentina 1-1, Fagioli dal limite segna il gol del pareggio

Al 1' della ripresa, la Fiorentina trova il pareggio ad Udine. E' Fagioli ad avere tre tiri consecutivi: i primi due vengono ribattuti dai difensori, il terzo pallone si insacca in rete. E' il primo gol in serie A in questa stagione, il secondo in maglia viola dopo quello in Conference.