UDINESE-FIORENTINA 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

20.03 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le news dal post.partita.

20.02 - La Fiorentina torna dunque a vincere e lo fa dopo una partita sofferta contro l'Udinese. Decisivo il cambio nel finale di Montiel, che con un gran sinistro ha deciso il match. La squadra viola ora è attesa dall'Inter agli ottavi di finale.

120' +1' - E FINISCE QUI! La Fiorentina espugna Udine con un gol di Montiel e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia.

120' +1' - Tiro da lontanissimo di Makengo, bloccato al corpo da Terracciano.

120' - Assegnato 1 minuto di recupero.

118' - Cutrone prende una bella botta cadendo male dopo un contrasto aereo. Resta a terra ma pare in grado di proseguire.

116' - Eysseric! Viola ad un passo dallo 0-2! Tiro da centro area che esce di un soffio.

114' - Montiel delizia con un'altra giocata, stoppando con il tacco e prendendo fallo a centrocampo.

112' - Un sinistro magico dello spagnolo appena entrato, che centra l'angolino dal limite dell'area dopo una bella sponda di Cutrone. La Fiorentina va in vantaggio a pochissimo dal termine! Esplode la panchina viola!

112' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! MONTIEL!

110' - Cambio Fiorentina, esce Caceres per Montiel.

106' - Entra Okaka al posto dell'infortunato Lasagna.

105' - INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE!

--- INTERVALLO ---

105' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!

105' +1' - Non ce la fa Lasagna, che lascia il campo zoppicando.

105' - Si è fatto male Lasagna nel tentativo di soffiare il pallone a Terracciano. Resta a terra l'attaccante dell'Udinese.

102' - L'Udinese sembra essere un po' sulle gambe, anche se la Fiorentina per ora non affonda.

100' - Buona azione viola che si chiude con uno stop errato in area di Cutrone dopo un uno-due con Eysseric. Il francese poteva anche tirare dal limite dell'area.

99' - Fiorentina che ora sta provando ad attaccare, lasciando il fianco alle ripartenze avversarie ma schiacciando l'Udinese nella propria metà campo.

97' - Cutrone! Scarica un sinistro a mezz'aria da posizione defilata, Musso riesce a deviare fuori dai pali. Poi serie di cross viola coperti bene dalla difesa dell'Udinese.

96' - Cross di De Paul lungo per tutti, poi chiude bene Lirola che recupera palla.

95' - Eysseric trattiene Strygen Larsen al limite dell'area destro: fallo e ottima occasione per l'Udinese.

93' - Faticano ancora a trovare spazio in attacco le due squadre, interessate più che altro a chiudersi.

90' - PARTE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE! Fiorentina che riparte con Cutrone al posto di Vlahovic.

--- FINE SECONDO TEMPO ---

90' +4' - COSI' È! SUPPLEMENTARI ALLA DACIA ARENA! Il punteggio non si sblocca dallo 0-0.

90' +4' - Caceres guadagna un fallo in difesa. Sarà presumibilmente l'ultima azione dei 90 minuti.

90' +3' - Vlahovic! Sinistro dal limite che si impenna e finisce in curva. Era un'ottima occasione per il serbo.

90' +2' - Giallo per Biraghi, intervenuto malamente su De Paul. Nervosissimo l'esterno viola, che protesta ancora con l'arbitro.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Biraghi viene sorpreso alle spalle da Pussetto, poi recupera e viene steso anche se l'arbitro non fischia fallo. E Biraghi si infuria.

89' - Biraghi calcia direttamente in porta: palla tra le braccia di Musso.

88' - Giallo per Makengo, saltato secco da Amrabat al limite dell'area. Qualche centimetro più in là e sarebbe stato calcio di rigore.

85' - Fiorentina che ci sta provando più dell'Udinese in questo finale, anche se le occasioni certo non fioccano.

80' - Mentre Vlahovic resta a terra per un colpo al volto, altro cambio nella Fiorentina: esce Borja Valero, entra Lirola.

80' - Finalmente una buona azione di Vlahovic, che lavora bene un pallone eparte uno contro tre. Nuytinck però lo ferma.

77' - Doppio cambio nell'Udinese: escono Molina e Forestieri, entrano Larsen e Pussetto.

73' - Cross pericoloso di Eysseric, troppo sul portiere però. Blocca Musso.

70' - Vlahovic in difficoltà, non riesce a tenere palla in attacco. E Prandelli si arrabbia.

67' - Cambio nella Fiorentina: esce Pezzella, entra Igor.

65' - Milenkovic! Terzo tempo perfetto su un cross da punizione di Pulgar, ma è troppo centrale: blocca Musso.

63' - Cambio anche nell'Udinese: esce Pereyra, entra Jajalo.

60' - Cambia Prandelli: fuori Kouame, dentro Eysseric.

60' - Giallo anche per Samir, che in pressing su Borja Valero gli rifila un pestone.

56' - Giallo per Caceres che stende Forestieri dopo una sterzata del bianconero.

55' - De Paul! Tiro violento dal limite dell'area che esce di poco a lato. Brivido per Terracciano.

50' - Chusura provvidenziale di Pulgar in area su Deulofeu. Dalla parte opposta Borja Valero guadagna una buona punizione.

49' - Ancora Forestieri tenta un altro destro da dentro area, questa volta lasciato solo colpevolmente da Caceres. Per fortuna viola il pallone finisce in curva.

47' - Forestieri! La più grande occasione per l'Udinese, con l'attaccante che tenta il destro da centro area: non molto angolata la conclusione, Terracciano riesce ad arrivare sul pallone e bloccare.

45' - RIPARTE LA SFIDA! Nessun cambio nelle due squadre per questo secondo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Senza ulteriori minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

42' - Pericolosa l'Udinese su corner, Makengo spizza ma la difesa viola in affanno riesce ad allontanare.

41' - Vlahovic ancora a testa bassa, lavora però un buon pallone in area e guadagna un corner. Battuto male però dalla Fiorentina.

37' - ERRORE CLAMOROSO DI VLAHOVIC! Il serbo ruba palla a Bonifazi ultimo uomo e a tu per tu con Musso scarica un sinistro che termina alto.

36' - Anche vlahovic spreca un'occasione incartandosi in area in mezzo a tre avversari.

34' - Giallo per Pulgar dopo un duro scontro con Molina.

33' - Traversa di Deulofeu su un tiro-cross deviato dalla destra. Terracciano era comunque in controllo della traiettoria.

31' - Amrabat spreca una buonissima ripartenza calciando con il destro dalla distanza ma spedendo la conclusione a lato di molto.

26' - Resta piuttosto bloccata la partita, con la Fiorentina che però si sta facendo vedere un po' di più rispetto ai minuti precedenti. Castrovilli non sembra aver problemi dopo la botta alla caviglia.

24' - Botta alla caviglia per Castrovilli che resta dolorante a terra nell'area avversaria, dopo un'ottima palla di Borja Valero.

20' - Fiorentina che adesso sta più che altro aspettando gli avversari. Non una grande fase di gioco, soprattutto per i viola.

16' - Gran chiusura di Milenkovic su Lasagna, che non riesce a concludere. Poi Deulofeu calcia tutto solo col mancino dal limite: conclusione debole che finisce tra le braccia di Terracciano.

13' - La Fiorentina prova uno schema su punizione, ma Pulgar calcia troppo forte e la palla si spegne sul fondo.

11' - Lo stesso Terracciano allontana con i pugni il calcio d'angolo, lo fa sui piedi di Deulofeu che tenta il tiro al volo spedendo però il pallone in curva.

10' - Caceres attento a chiudere in corner un cross pericoloso di Deulofeu, che avrebbe pescato Forestieri a due passi da Terracciano.

9' - A fare la partita comunque in questo inizio è la Fiorentina, un po' sulla scorta di quanto fatto con il Benevento. Possesso palla piuttosto sterile, ma l'Udinese si schiaccia indietro.

6' - Vlahovic tenta il sinistro dalla distanza ma strozza troppo la conclusione: blocca facilmente Musso.

3' - Primi minuti piuttosto interlocutori alla Dacia Arena. Le due squadre non sono partite con il coltello tra i denti.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in divisa viola. Udinese invece in bianconero.

La Fiorentina si prepara a giocare ad Udine una partita da dentro o fuori per la Coppa Italia. Al quarto turno la squadra di Prandelli si trova di fronte l'Udinese di Gotti, con la volontà di andare a sfidare l'Inter negli ottavi della competizione. Una partita importante per il nuovo mister viola, che potrà così continuare nel suo lavoro sulla panchina gigliata dopo l'esordio amaro contro il Benevento. Tra pochi minuti la Fiorentina capirà se potrà giocarsi una chance in coppa: restate con FirenzeViola.it, vi racconteremo tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni delle due squadre:

Udinese (4-3-3): Musso; Samir, Bonifazi, Nuytinck, Molina, Makengo, Pereyra, De Paul, Deulofeu, Forestieri, Lasagna. All. Gotti.

Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Borja Valero, Pulgar, Amrabat; Castrovilli, Kouame, Vlahovic. All. Prandelli