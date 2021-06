TUTTO INTORNO A RINO

Calciatori della Primavera da valutare, elementi da visionare da vicino, magari qualcuno da rigenerare o semplicemente rimotivare e soprattutto un primissimo ritorno al sostegno della tifoseria (LEGGI QUI). L’appuntamento fissato per il ritiro di Moena, a metà luglio, alimenta l’attesa di una piazza totalmente convinta dalla scelta della guida tecnica, e la ripartenza viola firmata Rino Gattuso non può che intrigare.

Non solo per come e quanto il carattere del tecnico potrà essere trasmesso alla squadra, e non solo per l’identità che la nuova Fiorentina potrebbe assimilare dalla sua guida tecnica, ma anche per le stesse competenze di un professionista cresciuto anno dopo anno. In altri termini il Gattuso in arrivo a Firenze è un allenatore formatosi grazie alle esperienze del passato, e non è un caso che con lui arrivi anche un sistema di lavoro che include collaboratori in campo e sul mercato.

Perchè se lo staff tecnico è uno dei punti di forza del neo tecnico viola anche i collaboratori in grado di fare scouting risulteranno tali, le competenze e le conoscenze che lo stesso Gattuso fornirà sul mercato sono destinate a diventare il primo passo verso un ruolo ancora più influente, in panchina e fuori. Tanto che proprio dalle indicazioni di Gattuso sta nascendo il mercato viola, che probabilmente non prevederà giocatori allenati altrove, come invece paventato nei casi di Hysaj o Politano, ma profili studiati e approfonditi, da inserire in un organico che verrà valutato nella sua interezza in ritiro. Sotto lo sguardo più che attento di un Gattuso intorno al quale ruota tutta la ripartenza viola.