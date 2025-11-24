FirenzeViola
Giornata di festa a FirenzeViola: Ludovico Mauro si è laureato!
In casa FirenzeViola è giornata di festa, si è infatti laureato il nostro giornalista Ludovico Mauro! Ludovico, che ha frequentato il corso di laurea triennale in Scienze Politiche con indirizzo di "Comunicazione e Media" ha discusso nel pomeriggio la tesi "Petrolio e sportswashing: grandi atleti ed eventi come mezzo di sviluppo e copertura delle controversie in Arabia Saudita e Qatar. Da Vision 2030 al Mondiale 2034". Congratulazione da parte di tutta la redazione di FirenzeViola e Radio FirenzeViola.
