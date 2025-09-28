Tutte le parole di Pioli dopo il pareggio 0-0 tra Pisa e Fiorentina

È uno Stefano Pioli che ha provato soprattutto a guardare il bicchiere mezzo pieno quello che si è presentato davanti alle telecamere e ai microfoni dopo il pareggio per 0-0 raccolto in casa del Pisa. A DAZN ha detto: "Ho visto comunque delle cose positive, non era il risultato che volevamo. Oggi i segnali sono più positivi che negativi".

Concetto ripetuto anche in conferenza stampa, dove ha aggiunto: "ci manca ancora quel poco per essere una squadra che concede di meno e produce di più, anche se oggi abbiamo creato più occasioni delle scorse gare. E' chiaro che ci manca qualcosa nella volontà di andare a cercare l'uno contro uno, la volontà di cercare il tiro e di fare male agli avversari. Ovvio che la mancata vittoria pesa sulla testa dei giocatori che sentono la delusione dell'ambiente. Non sempre nel calcio i risultati ti rendono il buono che fai in settimana. La squadra ha ancora margini di miglioramento".

