TRA VIOLA E NAZIONALE: È IL MOMENTO DEL 10

Nel giorno in cui uno dei più grandi numeri 10 della storia della Fiorentina compie 51 anni, quel Rui Manuel César Costa che ha riempito gli occhi di tutta Italia e non solo con le sue giocate, l'attuale numero 10 prova a rilanciarsi definitivamente. A DAZN Gaetano Castrovilli è stato chiaro: "Fisicamente sono al top, mentalmente sto anche meglio".

Merito anche della mental coach che gli è stata accanto fin dall'infortunio al pari della famiglia e dei compagni, che Castrovilli non smette mai di ringraziare. Quell'urlo strozzato contro la Juventus è stato solo in parte ripagato dalla perla vista col Sivasspor, ma poco importa cosa è successo solo qualche settimana fa: sta per iniziare il mese forse più difficile della storia della Fiorentina, almeno come mole di impegni, e per Castrovilli è il momento di tornare a brillare.

Perché la sequela di impegni sarà l'occasione per ritrovare minuti e sicurezze e riprendersi il posto da titolare in uno scacchiere a centrocampo che lo vede in concorrenza con Bonaventura e Barak, due giocatori non da poco come impatto per la squadra di Italiano. Resta da capire se Castrovilli sarà schierato fin dal 1' già contro l'Inter, e queste due settimane di allenamento sicuramente sono servite in questo senso, ma poco importa quando sarà il momento di scendere in campo: di tempo ce ne sarà per tutti, e Castrovilli vuole tornare a puntare anche ad un posto in Nazionale. Tutto è apparecchiato per il suo ritorno a tutti gli effetti: il 10 vuol tornare a risplendere.