TRA EMPOLI E GERMANIA. GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA 

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La scorsa stagione la Fiorentina ha ottenuto ottimi risultati. La squadra di Italiano è riuscita ad andare avanti in tutte le competizioni alle quali ha disputato: campionato, Coppa Italia e Confernce League. Per tale motivo, nonostante continui il digiuno dei trofei, i tifosi e la società hanno ringraziato la squadra e l'allenatore per tutte le emozioni che gli hanno regalato.

Adesso però inizierà un'altra stagione e la Fiorentina non vuole essere da meno rispetto all'anno passato. Con ancora in dubbio la partecipazione alla prossima Conference League, Pradé, Burdisso e Barone si sono messi in moto per trovare dei profili con i quali rinforzare la squadra.

Il nome più caldo degli ultimi giorni è senz'altro quello di Fabiano Parisi. Per il classe 2000 il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi chiede 15 milioni, la Viola, che ritiene l'offerta economicamente elevata, è disposta a offrirne 10 più 2 di bonus.

Gli uomini di mercato di Rocco Commisso però, non si limitano a guardare nelle vicinanze e si sono spostati fino in Germania dove hanno trovato diverse figure interessanti per diversi reparti.

Per la porta ultimamente è stato messo nel mirino Oliver Christensen, portiere danese di 24 anni. Secondo trasfermarkt.it il suo valore di mercato si aggira intorno ai 4 milioni e la dirigenza gigliata sta cercando un portiere per fare coppia con Terracciano.

Per il centrocampo, il giocatore più attenzionato è Kerem Demirbay, il quale ha il contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 6 milioni ma la Fiorentina vuole aspettare l'esito della vicenda Amrabat prima di intervenire in questo reparto.

Come esterno è stato fatto più volte il nome di Dodi Lukebakio. Anche lui, come Christensen, è di proprietà dell'Herta Berlino. Il suo valore è superiore ai due giocatori prima menzionati e, sempre a detta di trasfermarkt.it, si aggira intorno ai 12 milioni. La squadra della capitale tedesca però, quest'anno è retrocessa e vorrebbe rivoluzionare la squadra. Non è quindi da escludere che sia Lukebakio che Christensen possano partire ad una cifra inferiore.

L'ultimo nome è quello di Niclas Füllkrug, attaccante classe 1993 del Werder Brema. Il tedesco nella scorsa stagione vanta uno score di 16 gol e 5 assist in 28 partite disputate. L'attaccante, dal valore di circa 13 milioni, in Nazionale ha sempre avuto un ottimo rendimento: 7 gol in 9 partite, due dei quali sono arrivati nell'ultima Coppa del Mondo contro la Costa Rica e contro la Spagna. La Fiorentina deve comunque, anche in questo reparto, valutare la situazione relativa ai due attaccanti: Cabral e Jovic. Il primo è nel mirino dall'Al-Hilal, il secondo ha ricevuto le attenzioni del Galatasaray nonostante il fresco rinnovo di Icardi.

Insomma, la dirigenza vuole dare ad Italiano tutte le possibilità per replicare l'ottima scorsa stagione e, magari, migliorarla.