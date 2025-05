Roma-Fiorentina, vota il migliore in campo nel sondaggio di FirenzeViola.it

Nel tardo pomeriggio di oggi la Fiorentina è uscita sconfitta dal match dell'Olimpico contro la Roma. A decidere la sfida è stata la rete, avvenuta negli ultimi istanti del primo tempo, di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha messo il pallone alle spalle di De Gea di testa sugli sviluppi di un'azione nata da un calcio d'angolo in favore dei giallorossi. Nella ripresa la Fiorentina ha provato a recuperare il risultato, due occasioni importanti capitate prima sui piedi di Mandragora e poi su quelli di Kean, ma senza riuscirci. I viola restano ottavi a quota 59 punti. Come sempre FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Di seguito il link per esprimere la vostra preferenza:

Top FV, chi il miglior viola in Roma-Fiorentina 1-0?