TOURNÉE USA, Ipotesi ICC al posto della Roma

Come annunciato da Rocco Commisso in conferenza stampa, la Fiorentina parteciperà ad una tournée negli Stati Uniti a luglio. E dal momento che il nuovo patron viola ha sottolineato che gli avversari dei viola saranno Arsenal e Guadalajara, e che la finale si terrà a New York, l'ipotesi più probabile è che la squadra prenda parte alla International Champions Cup in programma a partire dal 17 luglio al posto della Roma, che a causa dei preliminari di Europa League sarebbe impossibilitata a prenderne parte.

Il che creerebbe però un problema di sovrapposizione con il ritiro della Fiorentina già fissato in Trentino, a Moena dove molti tifosi hanno già prenotato il pernottamento per seguire i giocatori nella Fata delle Dolomiti. Tre sono dunque le possibilità che si prospettano: o verrà anticipato l'intero ritiro in terra trentina, o verrà annullato del tutto oppure salterà solo una parte del ritiro. Una notizia che ha creato un po' di scompiglio e confusione anche nel settore marketing viola, sorpreso dal repentino cambio di programma.