TOTOFORMAZIONE: TUTTI CONCORDI, È 3-5-2 CON PULGAR IN CABINA DI REGIA

Sì alle certezze, nonostante l'assenza di Chiesa e le non perfette condizioni di alcuni elementi molto importanti della rosa. Per confermare le buone senzazioni arrivare dall'1-1 di domenica contro l'Inter, Vincenzo Montella ha scelto di affidarsi di nuovo al 3-5-2, il modulo che ha fatto le migliori fortune della Fiorentina tra settembre e ottobre. L'Aeroplanino, nonostante il pareggio last minute con la capolista, rischia ancora una volta la panchina (e di non mangiare il famoso panettone ha cui ha più volte fatto allusione nella conferenza di ieri) e per scacciare i fantasmi di un possibile esonero punta su buona parte dei titolarissimi e su un attacco del tutto inedito, scelte che i quotidiani in edicola questa mattina sono tutti concordi nel sposare in maniera concorde in vista di stasera.

Dragowski proteggerà i pali, dietro invece toccherà al trio formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres con il capitano che giocherà ancora una volta con una mascherina protettiva sul volto dopo l'operazione allo zigomo. Il centrocampo dovrebbe vedere una piccola variazione, con Lirola e Dalbert sulle fasce (e che i due siano inamovibili ormai non è un mistero) ma con Pulgar in posizione di regista assieme agli interni Benassi e Castrovilli: partirà dunque dalla panchia Badelj, non al meglio della condizione. L'attacco infine si affiderà alla coppia Vlahovic-Boateng, con il serbo che verrà premiato dopo l'eurogol all'Inter a tempo scaduto e il ghanese che dopo la grintosa prova contro la capolista si guadagnerà ancora una volta la maglia da titolare.

Ecco la probabile formazione viola secondo i quotidiani odierni:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

