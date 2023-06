TOTOFORMAZIONE, RANIERI SI CANDIDA PER UN POSTO IN DIFESA. IN ATTACCO TORNA NICO

FirenzeViola.it

Questa sera alle ore 20.30 per la Fiorentina andrà in scena l'ultima sfida di questa Serie A e ad aspettare i Viola al Mapei Stadium ci sarà il Sassuolo di Dionisi. Vincenzo Italiano sa benissimo che la finale di Conference League in programma mercoledì prossimo a Praga rappresenta una grandissima opportunità per vincere un trofeo e volare in Europa League la prossima stagione, ma sa anche che l'ottavo posto può essere, in virtù delle vicende legate al mondo Juventus, una sorta di posizione di sicurezza in attesa delle ulteriori sentenze. In ogni caso le scelte di questa sera sono inevitabilmente condizionate dalla sfida contro il West Ham, con l'ex Spezia che dovrebbe mandare in campo tanti giocatori che sono scesi in campo contro la Roma come ad esempio Cerofolini, Venuti e Duncan. Di seguito le probabili formazioni ipotizzate dai principali quotidiani sportivi:

Nazione (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Kouame; Cabral.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Kouame; Cabral.

Gazzetta dello sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò , Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Kouame; Cabral.

Tuttosport (4-2-3-1): Cerofolini; Dodò, Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; Sottil, Barak, Brekalo; Kouame.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Kouame; Cabral.

Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Kouame; Cabral.