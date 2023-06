TOTOFORMAZIONE, KOUAME FAVORITO SU IKONÈ. DIETRO DUBBIO RANIERI-IGOR

FirenzeViola.it

Questa sera alle ore 21 andrà in scena la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. L'atto conclusivo di una stagione fatta di momenti belli e momenti meno belli, ma che può rivelarsi perfetta portando a casa un trofeo che a Firenze manca da 22 anni. Per l'occasione Vincenzo Italiano può contare su tutti i suoi elementi tranne Castrovilli e Sirigu. Il primo infatti è uscito malconcio dalla sfida contro il Sassuolo e non ha recuperato per la partita odierna. Il portiere ex Napoli invece sarà presente per stare accanto alla squadra, ma il brutto infortunio rimediato qualche settimana fa in amichevole lo terrà ai box ancora per un po'. Per il resto ballottaggi aperti con le poche certezze che sembrano essere in porta e a centrocampo. Tra i pali infatti torna Terracciano, dopo essere rimasto in panchina nell'ultimo turno di campionato, mentre nella mediana a due spazio a Amrabat e Mandragora. Sulla trequarti c'è Bonaventura. Di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport - Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè; Jovic.

Firenzeviola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè; Jovic.