TOTOFORMAZIONE, ITALIANO CAMBIA ANCORA: DUBBI IN DIFESA, DAVANTI JOVIC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Oggi alle ore 18 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Roma, trentasettesima giornata di Serie A. I viola, reduci dall'amara sconfitta in finale di Coppa Italia, cercheranno di mantenere alto il morale in vista della finale di Conference League, con uno sguardo rivolto anche all'ottavo posto. Mentre la Roma, che si trova sesta in classifica e con la Champions sempre più lontana, cercherà di conservare le energie in vista della finale di Europa League, in programma mercoledì prossimo. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, la probabile formazione della Fiorentina, Italiano potrebbe attuare notevoli cambiamenti. Partendo dalla porta, con il ritorno tra i pali di Cerofolini. In difesa, l'unico superstite di Roma, potrebbe essere Quarta. Dentro Venuti, Igor e Terzic. Mediana composta da Duncan-Mandragora. Centravanti Jovic. Alle sue spalle, salvo sorprese, Kouame, Barak e Brekalo.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Brekalo, Jovic.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Saponara, Jovic.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Duncan, Amrabat, Ikoné, Barak, Gonzalez, Jovic.

Tuttosport (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Brekalo, Jovic.

Nazione (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Brekalo, Jovic.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Brekalo, Jovic.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Brekalo, Jovic.