TOTOFORMAZIONE, ECCO NICO DAL 1', IN ATTACCO CI SARA' KOUAME. IN DIFESA TORNA DODO'

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. I viola cercheranno di compiere l'impresa e sconfiggere la squadra di Sarri, al momento quinta in classifica, per riagganciare il treno Europa grazie alle speranze riaccese dal caso plusvalenze della Juventus. Sul probabile 11 che sfideranno i biancocelesti sono d'accordo tutti i quotidiani. Tornerà dal 1' Dodò dopo aver scontato la squalifica, accanto a lui Milenkovic, Igor e Biraghi a difendere la porta di Terracciano. A centrocampo insieme ad Amrabat torna Mandragora, out da un mese, mentre sulla trequarti torna tra gli undici titolari Nico Gonzalez, affiancato da Bonaventura e Ikone. In attacco ci sarà Kouame.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouame.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouame..

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouame..

Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouame.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Jovic.

Il Tirreno (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouame.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Kouame.