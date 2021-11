TOTOFORMAZIONE, DUE DUBBI: LA SFANGANO VENUTI E SAPO?

La Fiorentina scenderà in campo quest'oggi contro la Sampdoria con un ritrovato Gonzalez, che secondo tutti i quotidiani salvo Tuttosport tornerà titolare. I dubbi maggiori riguardano il ballottaggio tra Venuti e Odriozola, col primo in vantaggio, e quello tra Saponara e Sottil, con l'ex Spezia favorito. Per il resto, Terracciano in porta; Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa; Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo; infine Vlahovic al centro dell'attacco.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani in edicola.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

NAZIONE (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Sottil.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Sottil.

TUTTOSPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Saponara.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.