TOTOFORMAZIONE, DAVANTI BALLOTTAGGIO NZOLA-KOUAME. DIETRO C'È KAYODE

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Genk per trovare il matematico passaggio dei gironi di Conference League. Di certo per la sfida di stasera ai belgi Italiano rinuncia sia a Bonaventura che a Mandragora, favorendo un centrocampo che salvo sorprese vedrà Maxime Lopez accanto a Duncan, mentre in difesa è atteso il rientro dal 1’ di Kayode sulla destra con Milenkovic, Ranieri e Biraghi a completare la linea a 4 davanti a Christensen. Più dubbi infine in attacco, anche perché dovendo già fare a meno di un leader come Bonaventura (sostituito da Barak) è presumibile pensare che Italiano non vorrà fare a meno anche di Nico. Per ritrovare Ikonè, però, l’argentino è destinato a finire sulla sinistra mentre nel ballottaggio per la maglia da titolare al centro dell’attacco Nzola pare favorito su Beltran nell’ottica di un turnover che favorisca invece l’argentino domenica al Franchi contro la Salernitana. Queste le probabili formazioni proposte dai quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Nico, Nzola

LA REPUBBLICA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Nico, Nzola

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Nico, Nzola

LA NAZIONE (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Nico, Barak, Kouame, Nzola

CORRIERE FIORENTINO (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Nico, Kouame

FIRENZEVIOLA.IT (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Nico, Nzola