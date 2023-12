TOTO-FORMAZIONE, Gli undici scelti dai quotidiani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È il giorno di Fiorentina-Parma e i quotidiani si cimentano nuovamente nel toto-formazione in vista dell'ottavo di Coppa Italia. Nei probabili undici pubblicati stamani tutti d'accordo: sarà maxi-turnover per Vincenzo Italiano. Scelte praticamente identiche anche per quanto riguarda gli interpreti, con solamente qualche ballottaggio (in difesa tra Milenkovic e Ranieri per fare da spalla a Mina e sulla trequarti tra Ikoné e Brekalo). Ecco le scelte dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport: Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Brekalo, Barak, Kouamé, Nzola.

Corriere dello Sport: Christensen; Kayode, Mina, Ranieri, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Brekalo, Barak, Kouamé; Nzola.

Tuttosport: Christensen; Kayode, Mina, Ranieri; Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola.

Corriere Fiorentino: Christensen; Kayode, Mina, Ranieri, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Brekalo, Barak, Kouamé; Nzola.

La Nazione: Christensen; Kayode, Mina, Milenkovic, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Brekalo, Barak, Kouamé; Nzola.

FirenzeViola.it: Christensen; Kayode, Mina, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Brekalo; Nzola.