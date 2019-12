TORINO-FIORENTINA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

16.56 - Con la partita finisce qua anche la nostra cronaca. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.55 - La posizione di Montella adesso si fa sempre più difficile, anche se la reazione finale dimostra che la squadra è con l'allenatore. Certo che i primi 45 minuti della squadra viola sono difficili da giustificare.

16.54 - Clamorosa anche l'ultima azione, nella quale Milenkovic e Dragowski si sono ostacolati in area prima di colpire a rete di testa. Fatto sta che la Fiorentina si è svegliata troppo tardi e perde per la quarta volta consecutiva in campionato.

90' 3' - Niente da fare! Nonostante l'assedio finale la Fiorentina perde ancora una volta. Finisce 2-1 al 'Grande Torino'.

90' +3' - Chiesa! Tiro dal limite del 25 che finisce i ncorner dopo una deviazione.

90' +2' - Giallo per Izzo, saltato secco da Chiesa al limite dell'area dopo una buona sponda di Pedro. Occasione per la Fiorentina!

90' +1' - Chiesa si accende, scappa in area e mette un cross al bacio per Caceres, che in scivolata mette in porta. Quantomeno la Fiorentina ci prova.

90' +1' - GOL DELLA FIORENTINA!! HA SEGNATO CACERES!

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Milenkovic colpisce di testa su un corner, ma spedisce il pallone tra le braccia di Sirigu.

88' - Pedro prova a liberare il tiro da dentro l'area, ma un intervento in scivolata di Bremer respinge il pallone.

87' - Sottil! Errore da due passi! Chiesa si vede per la prima volta, entra in area e serve Pedro che liscia con il destro ma fa un assist involontario a Sottil. L'esterno però non riesce a colpire e il pallone scivola via.

86' - Ancora una serie di cross piuttosto brutti della Fiorentina. Difficile intervenire sul pallone per Pedro.

85' - Benassi si inserisce bene in area, ma Ansaldi è bravo a coprire sul centrocampista e rubargli palla.

84' - Aina tira dal limite dell'area con il destro, ma la conclusione finisce alta.

82' - Lancio inguardabile di Ceccherini direttamente tra le braccia di Sirigu. La Fiorentina sembra voler alzare bandiera bianca.

80' - Serie di cross della Fiorentina, tutti ben coperti dal Torino. Alla fine è Sirigu a far suo il pallone.

78' - Cambio nella Fiorentina: esce Vlahovic, entra Pedro.

76' - Cambio nel Torino: esce Verdi, entra Laxalt.

72' - Niente da fare per la Fiorentina. La squadra di Montella subisce una ripartenza con Ansaldi che parte dal centrocampo e arriva al tiro con il sinistro: Dragowski ci mette i guanti ma non evita il gol. Ora si fa durissima per i viola.

72' - GOL DEL TORINO. Ansaldi segna in contropiede.

70' - Sottil! Bella giocata di Benassi che libera l'esterno: dal limite dell'area calcia con il sinistro ma Sirigu si oppone con i pugni.

68' - Giallo per Vlahovic, che dopo aver perso un altro pallone commette fallo su Ansaldi.

68' - Dalbert ferma con le cattive Verdi che aveva provato a liberarsi in area. Una partita che resta sinceramente brutta.

65' - Dalbert guadagna un corner dalla sinistra, ma sul calcio d'angolo battuto corto la Fiorentina perde il pallone.

64' - Meglio la Fiorentina in questa fase di gioco. Il cambio di Sottil sembra aver cambiato un po' l'inerzia del match.

61' - Giallo per Rincon, entrato male su Castrovilli in precedenza.

61' - Occasionissima Fiorentina! Vlahovic prima serve Chiesa che da due passi spara addosso a Sirigu, poi il passaggio del serbo per Sottil tutto solo in area viene intercettato da Baselli.

59' - Vlahovic prova il destro dalla distanza, coperto da Nkoulou. Poi Sottil viene pescato in fuorigioco.

58' - Cambio nel Torino: esce Berenguer, entra Meitè.

55' - Benassi! Tira al volo con il destro un tentativo difficile: palla alta di un paio di metri, ma non era semplice.

54' - Errore ingiustificabile di Pulgar, che sbaglia un passaggio di qualche metro spedendo direttamente fuori.

52' - Vlahovic! Colpisce di testa tutto solo da due passi a centro area, ma spedisce fuori. Occasionissima per la Fiorentina non sfruttata dal serbo.

52' - Vlahovic guadagna un corner sulla destra.

51' - Ghezzal perde il suo ultimo pallone: al suo posto entra Sottil.

50' - La partita sembra ripartita con la stessa intensità del primo tempo. Quindi piuttosto poca.

49' - Giallo per Caceres, intervenuto con la gamba alta su Ansaldi.

46' - Chiesa prova la conclusione dalla distanza, ribattuta facilmente dalla difesa del Torino. Il 25 sembra soffrire un po' il periodo di inattività, fino a qui è stato nullo.

45' - Riparte il gioco! Nessun cambio, Dalbert continua la sua partita.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - E così è. Giacomelli fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

45' +3' - Il Torino spreca un buon contropiede, su quella che presumibilmente sarà l'ultima azione del primo tempo.

45' +2' - Resta a terra Dalbert, che già aveva preoccupato la panchina in precedenza. Forse anche la sua partita finisce qua.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Zaza prova il tentativo da 40 metri ma Dragowski è attento e raccoglie il pallone.

44' - Vlahovic colpisce di testa a centro area su una punizione di Pulgar. Palla sparata alta.

43' - Schemi che sembrano saltati in questa fase di gioco. Milenkovic rischia regalando un pallone a Verdi, fermato bene da Pulgar in scivolata al limite dell'area.

41' - Giallo per Baselli dopo un fallo a centrocampo su Pulgar.

40' - Tacco di Ghezzal sulla fascia che è l'emblema del primo tempo della Fiorentina: passaggio direttamente in fallo laterale.

39' - Chiesa prova a farsi vedere e prova un'imbucata per Ghezzal, troppo lunga.

38' - Vlahovic fin qui è in grossissima difficoltà contro i difensori del Torino. Il serbo ha perso praticamente tutti i palloni ricevuti.

35' - Dalbert mette in mezzo un bel cross, ma Sirigu capisce tutto e anticipa Vlahovic.

34' - Baselli tenta il tiro dalla distanza, ma spara altissimo. Può ripartire Dragowski, mentre il VAR non ha segnalato il fallo di mano precedente.

33' - Serie di azioni piuttosto confuse in area Torino. La Fiorentina chiede un fallo di mano ma l'arbitro fa proseguire.

32' - Giallo anche per Aina, che commette un fallo simile a quello di Chiesa su Dalbert.

31' - Giallo per Chiesa che si aggrappa a Bremer. Ancora una volta il difensore granata si era mangiato un giocatore viola.

30' - Ansaldi prova ancora una volta il cross, questa volta addosso a Dragowski. Sul ribaltamento di fronte Castrovilli sfonda in attacco ma l'arbitro fischia fallo poco prima che Vlahovic possa concludere in porta.

28' - Ceccherini interviene di testa per impedire a Zaza di ripetere il gol. Palla in corner, da cui non accade nulla.

27' - I giocatori della Fiorentina continuano ad essere saltati come birilli. La reazione per adesso non c'è stata.

24' - Una Fiorentina francamente insufficiente fino a qui. I viola sono poveri di idee e i lanci per Vlahovic sono tutti facilmente preda dei difensori del Torino. O cambia marcia, o per la squadra di Montella si mette male.

22' - La pressione della squadra di Mazzarri porta al gol. Ansaldi crossa perfettamente dalla sinistra, Zaza è tutto solo a centro area e può incornare in rete il gol del vantaggio.

22' - GOL DEL TORINO. Ha segnato Zaza.

21' - Zaza! Questa volta Dragowski ci mette il piede. Contropiede del Torino, con l'attaccante che prova ad incorciare il destro rasoterra: respinge il portiere polacco.

20' - Sugli sviluppi del corner è ancora Zaza a rendersi pericoloso, questa volta Dalbert gli impedisce di calciare da due passi. Poi Baselli prova il tiro ma Dragowski può bloccare facilmente.

18' - Zaza! Prima occasione del match sui piedi dell'attaccante granata, servito da Verdi con un passaggio basso. Dragowski interviene sul cross ma lascia lì il pallone, poi Zaza prova il sinistro ma Ceccherini si immola e devia in corner.

17' - Fallo guadagnato da Ghezzal per una gamba alta di Rincon al limite dell'area viola. Può ripartire la Fiorentina, che ancora non è riuscita ad impensierire Sirigu.

15' - Il gioco fatica a decollare dopo un quarto d'ora di partita. Per adesso prevale la paura più che la voglia di vincere.

12' - Cambio nel Torino: esce De Silvestri, al suo posto Ola Aina.

11' - Dal calcio d'angolo colpisce Zaza, ma spedisce alto non di poco.

10' - Riprende il gioco mentre Mazzarri prepara il cambio. Bel tacco di Verdi che permette a Baselli di guadagnare un corner.

9' - Molto dolorante l'ex Lazio e Fiorentina: difficile che possa continuare De Silvestri.

8' - Ghezzal sbaglia un'imbucata per Chiesa, mentre De Silvestri si è fatto male da solo e resta a terra: gioco fermo.

7' - La Fiorentina sta provando a prendere possesso del gioco, anche se gli errori tecnici la stanno limitando un po'.

5' - Fase confusa di gioco in questo momento, con tanta densità e molti duelli a centrocampo. Le due squadre faticano a trovare spazi.

2' - Ancora avanti la Fiorentina, con Vlahovic che mette in mezzo un cross allontanato da Bremer.

1' - Castrovilli riparte subito in contropiede con la solita falcata, poi prova una conclusione sballata dalla distanza: bell'azione, non il tiro.

0' - VIA! Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

14.58 - Squadre che entrano in campo in questo momento: manca sempre meno al fischio d'inizio!

Questa domenica di Serie A mette di fronte Torino e Fiorentina. Allo stadio 'Grande Torino', la squadra di Montella cerca di interrompere il periodo più che negativo: la Fiorentina non vince in campionato dal 30 ottobre e dopo 3 sconfitte consecutive vuole tornare a fare punti. Davanti però trova una squadra che sebbene abbia non pochi problemi d'ambiente viene da una bella vittoria esterna sul Genoa e con la partita di oggi vuole tenere il treno che porta all'Europa. A condire il tutto c'è lo storico gemellaggio tra le tifoserie, che renderà ancora più affascinante la sfida. Lo spettacolo non dovrebbe mancare: seguite la sfida con FirenzeViola.it!

Queste le formazioni ufficiali del club:

TORINO (4-4-1-1): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Verdi, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Zaza. All. Mazzarri.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ghezzal. All. Montella.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.