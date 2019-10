La Fiorentina trova la sua terza vittoria consecutiva grazie al successo casalingo con l'Udinese per 1-0. Tanti i motivi per sorridere, e noi al solito, per il Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il vostro migliore in campo. Per farlo basta cliccare sul link sottostante:

TOP FV: VOTA IL TUO MIGLIORE IN FIORENTINA-UDINESE 1-0