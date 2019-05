TOP FV, Pezzella il trionfatore con il Genoa. Sul podio...

L'ultima votazione è per German Pezzella. L'argentino è sceso in campo domenica scorsa contro il Genoa con la mascherina a causa dello zigomo operato da poco, ma non ha di certo sfigurato dimostrando il solito coraggio con una grande prova di carattere prima che di qualità ed ha vinto, ottenendo il 51,87% dei voti sui 401 totali, il Premio Top FirenzeViola.it (LEGGI QUI il regolamento completo) per questa giornata. Tornando alla gara del Franchi che ha dato ai viola la matematica salvezza, è Nikola Milenkovic il secondo miglior interprete con il 14,71% delle preferenze. A chiudere il podio una coppia offensiva formata da Luis Muriel e Federico Chiesa, dominatore di questa speciale classifica fino al momento, che hanno collezionato entrambi l'8,73% dei voti. Quarto posto invece per Bryan Dabo che ha raccolto il 5,99%. Ecco la classifica completa della votazione seguita al pareggio per 0-0 con il Genoa.



1) Pezzella 51,87 %

2) Milenkovic 14,71 %

3) Chiesa, Muriel 8,73 %

5) Dabo 5,99 %

6) Lafont 3,24 %

7) Benassi 1,75 %

8) Vitor Hugo, Biraghi 1,25 %

10) Edimilson, Veretout 1,00 %

12) Gerson 0,50 %

Il vincitore definitivo del Premio Top FirenzeViola.it invece è ancora sconosciuto e da domani toccherà a voi lettori votare chi è stato il migliore della stagione della Fiorentina.